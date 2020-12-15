«Мы не знали о нём». Ленара Иванова высказалась о пожаре в пансионате Башкирии

Она также рассказывает, что ранее она обращалась ко всем с просьбой «посмотреть вокруг», так как совсем рядом могут находиться организации, которые не могут должным образом ухаживать за пожилыми людьми. Ленара Иванова также напомнила, что Госсобрание уже направило в Госдуму законопроект о лицензировании частных пансионатов. По её словам, необходимо нормативное регулирование сферы социальных услуг, чтобы подобные происшествия не случались. Она настоятельно просит, прежде, чем отправлять родственников в негосударственные пансионаты, надо проверить документы и историю данного бизнеса, чтобы потом не было поздно.