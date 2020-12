«Мы не знали о нём». Ленара Иванова высказалась о пожаре в пансионате Башкирии

Сегодня в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошла трагедия. В страшном пожаре в частном пансионате погибли 11 человек и ещё трое постояльцев находятся в больнице. Министр труда, семьи и соцзащиты Ленара Иванова прокомментировала случившееся.

Все наперебой вопрошают, как вы это допустили, почему не проконтроливали? Но мы даже не знали о нем (пансионате — прим.ред.). Так же, как и в ситуации с пансионатом «Моя семья», данная предпринимательница не сочла нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимой для всех проверяющих структур, прокомментировала Иванова. Она также рассказывает, что ранее она обращалась ко всем с просьбой «посмотреть вокруг», так как совсем рядом могут находиться организации, которые не могут должным образом ухаживать за пожилыми людьми. Ленара Иванова также напомнила, что Госсобрание уже направило в Госдуму законопроект о лицензировании частных пансионатов. По её словам, необходимо нормативное регулирование сферы социальных услуг, чтобы подобные происшествия не случались. Она настоятельно просит, прежде, чем отправлять родственников в негосударственные пансионаты, надо проверить документы и историю данного бизнеса, чтобы потом не было поздно. Напомним, пожар произошел в «Доме престарелых (Доме милосердия)», руководителем которого является Рахима Масиянова. После происшествия женщину задержали. Глава Башкирии радий Хабиров провел в Абзелиловском районе оперативное совещание, на котором решили организовать похороны погибших, оказать материальную поддержку родственникам и выжившим. Правительство выделит средства на эти цели.

