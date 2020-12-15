Правительство Башкирии оплатит похороны погибших при пожаре в частном пансионате

Минздрав он попросил подключиться к этой работе и, при необходимости, провести эвакуацию выживших в Уфу. В качестве профилактических мер, чтобы подобное происшествие не случилось, необходимо выяснить сколько подобных учреждений находится на территории республики. По каждому из них провести межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных органов, а также организовать проверки и консультации.