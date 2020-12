Правительство Башкирии оплатит похороны погибших при пожаре в частном пансионате

Глава Башкирии Радий Хабиров определил мероприятия, которые должно предпринять правительство республики по ликвидации последствий пожара в частном пансионате Абзелиловского района. Первоочередные шаги обсудили на оперштабе.

Прежде всего мы должны организовать похороны погибших. Расходы возьмёт на себя Правительство республики. Второе — нужно организовать поиск родственников погибших, оказать им материальную помощь. Третье — важно помочь тем, кто выжил, сказал Радий Хабиров. Минздрав он попросил подключиться к этой работе и, при необходимости, провести эвакуацию выживших в Уфу. В качестве профилактических мер, чтобы подобное происшествие не случилось, необходимо выяснить сколько подобных учреждений находится на территории республики. По каждому из них провести межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных органов, а также организовать проверки и консультации. Нам пока сложно предполагать, что здесь произошло. Поэтому давайте пока воздержимся от комментариев — кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны, отметил глава республики. Он также поручил оценить ущерб и оказать помощь жителям соседнего дома, которых также немного пострадал в результате пожара. Напомним, в Абзелиловском районе ввели режим ЧС после пожара в пансионате, где погибли 11 человек. По данным МЧС, спастись удалось четверым, в том числе, одной сотруднице. Однако глава администрации района Ильдар Нафиков рассказал о пяти уцелевших, из которых трое находятся в больнице.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter