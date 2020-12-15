Правительство Башкирии оплатит похороны погибших при пожаре в частном пансионате

Правительство Башкирии оплатит похороны погибших при пожаре в частном пансионате

Вчера, 12:31ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Сайт главы РБ
Глава Башкирии Радий Хабиров определил мероприятия, которые должно предпринять правительство республики по ликвидации последствий пожара в частном пансионате Абзелиловского района. Первоочередные шаги обсудили на оперштабе.

Прежде всего мы должны организовать похороны погибших. Расходы возьмёт на себя Правительство республики. Второе — нужно организовать поиск родственников погибших, оказать им материальную помощь. Третье — важно помочь тем, кто выжил, сказал Радий Хабиров.

Минздрав он попросил подключиться к этой работе и, при необходимости, провести эвакуацию выживших в Уфу. В качестве профилактических мер, чтобы подобное происшествие не случилось, необходимо выяснить сколько подобных учреждений находится на территории республики. По каждому из них провести межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных органов, а также организовать проверки и консультации.

Нам пока сложно предполагать, что здесь произошло. Поэтому давайте пока воздержимся от комментариев — кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны, отметил глава республики.

Он также поручил оценить ущерб и оказать помощь жителям соседнего дома, которых также немного пострадал в результате пожара.

Напомним, в Абзелиловском районе ввели режим ЧС после пожара в пансионате, где погибли 11 человек. По данным МЧС, спастись удалось четверым, в том числе, одной сотруднице. Однако глава администрации района Ильдар Нафиков рассказал о пяти уцелевших, из которых трое находятся в больнице.

Related news:
пожарправительствоБашкирияРадий Хабиров
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы