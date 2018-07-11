8 лет за неудавшийся поцелуй: Как в Башкирии парня осудили без особых улик

Эта история началась в конце осени 2016 года со знакомства двух молодых людей – парня одной из деревень Шаранского района Башкирии Артура С.* и девушки из села соседнего Туймазинском района Резеды Г.* Расстояние между деревнями не большое, но и не маленькое – порядка 100 километров, каждый день в гости не наездишься. Поэтому около полугода все общение и дружба сводились к переписке «ВКонтакте», почти как в той книге про одиночество в сети.

Да и незачем, в общем-то, им было встречаться: судя по переписке (есть в распоряжении редакции), это была ни к чему не обязывающая болтовня двух подростков без какого бы то ни было вообще намека на романтику, отношения и прочие взрослые вещи. Называли друг друга «систер», «балакай» («ребенок» – часть переписки велась по-татарски).

Парень недавно вернулся из армии, устроился работать на северную вахту. Девушка училась в старших классах школы, жалуясь на то, что учиться надоело и порой в переписке хвастала школьными пьянками, гулянками, а также тем, что ей вообще многое что надоело в этой жизни.

Ну, это и неудивительно: у девушки нет семьи, точнее, есть, но не родная. Ее удочерили в большую деревенскую семью, в которой она единственная приемная дочь помимо восьмерых родных детей. Сельчане говорят, семья не очень благополучная, что, мол, те, кто постарше, любят выпить. А старшие братья якобы на Резеду и руку поднимают. Видимо, поэтому девушка и жаловалась Артуру в переписке, а потом и лично, по его словам, при первой и единственной встрече.

Кстати, возможно, эта неудовлетворенность собственной жизнью и стала причиной, по которой Резеда познакомилась с Артуром – нашла «ВКонтакте» и написала первой «Привет».

Дело в том, что брат Артура женился на дальней родственнице семьи Резеды. То есть, они формально (не по крови) даже стали какими-то очень дальними родственниками. Возможно, Резеда просто искала родственную душу, с которой можно поговорить по душам, пожаловаться, поплакаться, ну, как обычно у женщин бывает. Об этой почти родственной связи Артур узнал гораздо позднее.

10 мая 2017 года парень приехал в деревню к своему брату, в которой жила и Резеда, там они впервые и встретились. Пока катались по деревне на его вазовской «пятерке», Резеда снова пожаловалась другу на братьев Ильдара и Ильгиза, которые якобы ее обижают. Решив разобраться, Артур подъехал на машине к дому девушки, где у него состоялся неприятный разговор с ними.

Не желая в тот вечер оставаться дома, возможно, опасаясь претензий со стороны братьев на жалобу, Регина снова села в машину Артура, и они поехали на местный пруд.

Там снова разговоры, жалобы на жизнь. Видимо, разговор зашел об отношениях между мужчинами и женщинами, тем более, время уже было ближе к полуночи. Девушка якобы усомнилась в умении Артура целоваться: ведь только с армии пришел, девушки еще нет своей. Следом была попытка поцелуя, которую прервал резкий скрежет железа.

Это за ней приехали братья Резеды, те самые Ильдар и Ильгиз. Распахнув пассажирскую дверь, они силой вытолкали девушку наружу.

Согласно показаниям Артура и других свидетелей (см. далее), Резеда кричала, спрашивала брата, за что он ее бьет. Артур пытался уехать, но машина заглохла. Да и не получилось бы у него далеко уехать, потому что через некоторое время на месте происшествия оказался местный участковый, который и задержал Артура.

Фото: sputnik-abkhazia.ru

В итоге ему вменили, а потом и приговорили к 8 годам лишения свободы за то, что тот, якобы, до полусмерти избил свою подружку и попытался ее изнасиловать. Мол, только братья и спасли ее от позора. Сразу скажем, что в настоящее время уголовное дело было возвращено Верховным судом в суд первой инстанции, в районный, для устранения допущенных нарушений требований норм уголовно-процессуального законодательства.

Но на самом деле это была предыстория. Сама история заключается в том, какие доказательства и каким образом легли в основу приговора суда первой инстанции. Суд сразу указал: мол, парень с самого начала знал, что девушке нет еще 18 лет и все равно буквально полез на нее, предварительно очень сильно избив. Резеда тоже говорит: мол, в переписке «ВКонтакте» она четко написала свой возраст.

Мы изучили переписку вдоль и поперек: ну не было этого ни в самих дружеских беседах, ни на главной странице Резеды, где обычно указывается дата рождения.

Фото: mkset.ru

С избиением до полусмерти – это вообще очень странно как-то получилось. Дело в том, что Резеда на следующее утро, как это и положено в таких случаях, обратилась в медицинское учреждение для того, чтобы зафиксировать, собственно, избиение.

Свидетели рассказывают, что есть как минимум несколько справок, выданных разными врачами Резеде после «избиения до полусмерти и попытки изнасилования». Во всех, кроме одной говорится четко: девушка здорова.

И только в одной справке подробно расписаны ужасы: кровоподтеки под обоими глазами, кровоподтеки на ушных раковинах, такое действительно бывает, когда сильно и много бьют по лицу. Правда почему-то нет ни одной фотографии избитого лица девушки. Ну, мы даже по фильмам знаем, что фотографии точно должны быть.

Зато есть рассказы свидетелей, которые говорят вполне определенно: никаких следов избиений на лице девушки они не видели ни на следующий день, когда встречались с ней, ни в другие дни.

Вот одна местная жительница Р. В. Так и говорит: «На следующий день я к Резеде заходила домой, она была в нормальном состоянии, не было ни синяков, ни телесных повреждений». Ей вторит другой местный житель А. С.: «На ней я не видел ни синяков, ни ссадин, она была веселой и бодрой».

Интересно, часто ли несовершеннолетняя девушка, у которой еще не было отношений с мужчинами, будет вести себя бодро и весело после попытки изнасилования? Куда делись синяки по всему лицу, уж и спрашивать незачем.

Знакомый Артура Л. Г. дал на следствии показания о том, что тот после встречи с Резедой рассказал ему, что хотел вступить с подругой в определенную связь, но у него ничего не получилось, так как помешали ее родственники. Здесь тоже интересно, много ли на свете мужчин, которые хвастаются друзьям тем, что у них не получилось, особенно если это касается интимной части их жизни?

Кстати, Л. Г. говорит, что на суде отказался от своих показаний, заявив, что подписал то, что ему дал следователь, который ему пригрозил: мол, не подпишешь, следом пойдешь.

Фото: barnaul.bezformata.ru

Есть и другие интересные детали. Например, проверка показаний Резеды на месте происшествия. По закону это дело должно производиться в присутствии понятых, либо с видео-фиксацией. Так и было – работала камера.

Только потом, как рассказывают участники процесса, оказалось, что карта памяти вышла из строя, поэтому никакого видео нет. Соответственно, по закону эти показания не могут вообще рассматриваться, не то, что приниматься судом. Ничего – приняли.

Или вот царапина на руке Артура. Девушка на следствии сказала, что укусила парня за руку. Только судя по единственной царапине, кусала она его как-то странно – одной челюстью. Прямо сверхспособность какая-то, неизвестная науке.

В общем и целом складывается не очень хорошее ощущение. Наверное, оно такое складывается у любого, кто хоть раз сталкивался или читал об этом и знает, как порой расследуются уголовные дела у нас, как порой выносятся приговоры. А официальная статистика, согласно которой почти 100% приговоров обвинительные, эти невеселые размышления только усиливает.