Суд Башкирии вынес приговор о разбойном нападении и убийстве почтальона

По версии следствия, 20 августа 2016 года почтальон выехала в деревню Разъезд Ибрагимово Кармаскалинского района, чтобы раздать почту. На окраине села 49-летний мужчина напал на нее, забрал сумку, несколько раз ударив в голову киянкой, затем скрылся с места преступления на автомобиле. В сумке было 900 тысяч рублей.

Выяснилось, что коллега убитой заранее сообщила своему 49-летнему знакомому маршрут убитой. Он привлек в качестве исполнителя местного жителя, а сам ждал у руля автомобиля.

На месте происшествия был обнаружен биологический след предполагаемого преступника. С целью установления его личности более чем у 2000 местных жителей были изъяты и сопоставлены биологические образцы. В результате был установлен родственник одного из преступников, через которого удалось выйти на след всех злоумышленников.