Бизнесменов из Белгорода удерживают в СИЗО без приговора четвертый год

Как сообщило издание «Новые известия», за три года расследование практически не продвинулось, поскольку один из подсудимых находится в тяжелом состоянии в медучреждении. По этой причине слушания постоянно переносят, а другие обвиняемые вынуждены годами жить в условиях СИЗО. Недавно они попали в так называемый список омбудсмена Титова. По его мнению, люди оказались в такой ситуации из-за того, что обладали хорошим активом и современным офисом, которые приглянулись другим.

Напомним, главу ООО «Белгородэнерго» Виктора Филатова и бизнесменов (Станислава Милькина, Александра Пивоварова, Алексея Зеленского и Павла Тищенко) арестовали в 2015 году. Их подозревают в хищении средств в особо крупном размере у филиала межрегиональной сетевой компании ОАО «МРСК Центра». Это лидер Белгорода по поставкам электроэнергии. Предприниматели обвиняются по статье «Организация преступного сообщества». Уголовное дело возбудили по заявлению генерального директора ОАО «МРСК» Центра и Поволжья» Олега Исаева. Последний утверждает, что подсудимые якобы совершили хищение у электросетевой компании на сумму примерно 241 миллион рублей. С его слов, они сделали это через подконтрольную компанию ОАО «Корссис» в процессе заключения договоров аутсорсинга.

Следует подчеркнуть, что до арестов в Арбитраже рассматривали некоторые иски, касающиеся невыполненных договоров, которые МРСК проиграли бизнесменам и остались при этом должны миллиарды рублей. Видимо, из-за случайного совпадения, потерпевшие заявили об ущербе, который как раз перекрывается арестованными активами ОАО «Корссис». Как объяснил председатель Коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Григориади, рейдеры нередко используют силовиков, чтобы добиться незаконного возбуждения уголовных дел. Судьи не желают брать на себя ответственность и оправдывать невиновных. После того, как гражданин проведет за решеткой три года и больше и утратит веру в правосудие, рейдеры предлагают ему вернуть свободу в обмен на бизнес.

Как рассказали подсудимые бизнесмены, в СИЗО с ними обращаются крайне плохо. На заседаниях им не дают воды и даже устраивают на них травлю собак под предлогом, что животному нужно на ком-то тренироваться. Одного предпринимателя собака укусила за ногу. Вследствие всего этого возникают сомнения, что до окончания слушаний на больничных койках не окажутся все подсудимые.

Виктором Филатовым подавалась жалоба в Европейский суд по защите прав человека. Представитель в ЕСПЧ Ирина Минина, которая присутствовала на последнем заседании, рассказала, что суд признал такое длительное содержание под стражей и затягивание рассмотрения дела в разумные сроки незаконными. Кроме этого, таковым признали и содержание подсудимых в металлической клетке в ходе судебного разбирательства, использование наручников и транспортировку в переполненных автозаках, а также отсутствие удобств на заседании суда. Подобные условия могут негативно сказаться на здоровье подсудимых, что уже и произошло с Пивоваровым.