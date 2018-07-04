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В Уфе вынесли приговор мужчине, который украл коляску у ребенка-инвалида
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Уфе вынесли приговор мужчине, который украл коляску у ребенка-инвалида

Сегодня, 10:56ОбществоРустэм Башкирцев, Рустэм Башкирцев
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