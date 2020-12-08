Вблизи посёлка Уфы произошла автоавария с зажатием водителя

Напомним, ранее в Абзелиловском районе произошла авария с участием лошадей. Автомобиль «Daewoo Nexia», за рулём которой находился 16-летний парень врезалась в животных, а после съехал в кювет. В аварии погиб юный водитель и два его пассажира. Ещё двое подростков были доставлены в больницу. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в случившемся.