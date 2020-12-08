Вблизи посёлка Уфы произошла автоавария с зажатием водителя

Вблизи посёлка Уфы произошла автоавария с зажатием водителя

Вчера, 09:54ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Управление гражданской защиты
ДТП случилось вчера около 15:30 на повороте в посёлок Тимашево. По данным пресс-службы управления гражданской защиты, столкнулись Газель «Некст» и ВАЗ-21099.

На место прибыли спасатели и пожарные, так как автомобиле зажало водителя, а также разлилось топливо. Сотрудники экстренных служб предотвратили воспламенение бензина. Поисково-спасательный отряд вместе с работниками скорой помощи достал пострадавшего из машины.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Абзелиловском районе произошла авария с участием лошадей. Автомобиль «Daewoo Nexia», за рулём которой находился 16-летний парень врезалась в животных, а после съехал в кювет. В аварии погиб юный водитель и два его пассажира. Ещё двое подростков были доставлены в больницу. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в случившемся.

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