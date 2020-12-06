В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели подростков в ДТП с лошадьми

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели подростков в ДТП с лошадьми

Вчера, 16:52ПроисшествияАндрей КоролевPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
В крупном ДТП погибли трое подростков, еще двое госпитализированы.

Исполняющий обязанности прокурора Абзелиловского района Башкирии лично выехал на место аварии, произошедшей сегодня ночью около д. Атавды.

Напомним, по предварительным данным, 16-летний местный житель за рулем машины «Дэу Нексия» на 20 км дороги Давлетово — Альмухаметов допустил наезд на лошадь с жеребенком, из-за чего машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель и двое 15-летних пассажиров погибли. Еще двое пассажиров — девушки 15 и 16 лет — госпитализированы в Белорецкую районную больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 ч.5 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), ход и результаты которого находится на контроле прокуратуры Башкирии.

В настоящее время устанавливаются собственники автомобиля и лошадей. «Башинформ» со ссылкой на собственный источник указывает, что у 16-летнего водителя прав не было — он взял машину у отца

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