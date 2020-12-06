В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели подростков в ДТП с лошадьми

Напомним, по предварительным данным, 16-летний местный житель за рулем машины «Дэу Нексия» на 20 км дороги Давлетово — Альмухаметов допустил наезд на лошадь с жеребенком, из-за чего машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель и двое 15-летних пассажиров погибли. Еще двое пассажиров — девушки 15 и 16 лет — госпитализированы в Белорецкую районную больницу.