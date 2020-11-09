На 1000 пострадавших в ДТП в Башкирии приходится 88 жертв

На 1000 пострадавших в ДТП в Башкирии приходится 88 жертв

Вчера, 12:50ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
Таковы выводы экспертов РИА Новости, подготовивших рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах. Известно, какую строчку в нем заняла Башкирия.

Башкирия заняла 22 строчку в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах. Рейтинг был подготовлен по данным МВД России, содержащим информацию о ДТП с автобусами, грузовыми и легковыми машинами.

По данным агентства, в республике с января по сентябрь текущего года произошло 166 ДТП с пострадавшими из расчета на 100 тысяч автомобилей. В отношении к аналогичному периоду в прошлом году количество аварий с пострадавшими уменьшилось на 4,6%. С января 2020 года в ДТП пострадали 94 человека. На 1000 пострадавших в авариях в республике приходится 88 жертв.

На федеральном уровне с января по сентябрь 2020 года количество ДТП, в которых пострадали люди, снизилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших уменьшилось на 2,7%, раненых — на 10,9%.

Наибольшая смертность в автокатастрофах зафиксирована в Чечне (264 человека на 1000 пострадавших), на Чукотке (222 жертвы) и в Ингушетии (163 смерти в ДТП). Реже всего россияне погибают на дорогах в Севастополе (29 человек), Санкт-Петербурге (35 человек) и в Москве (39 жертв).

Наибольшее число ДТП с начала 2020 года произошло в Тыве (632 аварии), на Алтае (323 ДТП) и во Владимирской области (315 аварий). Меньше всего - в Чечне (44 дорожно-транспортных происшествия), в Свердловской области (98 ДТП) и в Ростовской (102 аварии).

Напомним, ранее Радий Хабиров раскритиковал работу Минтранса республики за большое количество ДТП в республике. Руководителю ведомства Алану Марзаеву он за неудовлетворительную работу пригрозил увольнением. Глава ГИБДД Башкирии объяснил рост смертности в ДТП отсутствием тротуаров и освещения.

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