На 1000 пострадавших в ДТП в Башкирии приходится 88 жертв

По данным агентства, в республике с января по сентябрь текущего года произошло 166 ДТП с пострадавшими из расчета на 100 тысяч автомобилей. В отношении к аналогичному периоду в прошлом году количество аварий с пострадавшими уменьшилось на 4,6%. С января 2020 года в ДТП пострадали 94 человека. На 1000 пострадавших в авариях в республике приходится 88 жертв.