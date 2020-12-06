В Башкирии в ДТП погибли трое подростков, еще двое госпитализированы

В Башкирии в ДТП погибли трое подростков, еще двое госпитализированы

Вчера, 10:14ПроисшествияАндрей КоролевPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Причиной аварии стало столкновение с лошадьми.

В ночь с 5 на 6 декабря в Абзелиловском районе Башкирии на 20 км автодороги Давлетово-Альмухаметов произошла авария, в которых пострадали несовершеннолетние.

Как сообщает главный госавоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге, под колеса 16-летнего местного жителя, который управлял «Daewoo Nexia», попали лошадь с жеребенком. В результате столкновения машина съехала в кювет. В ДТП погиб не только водитель, но и два его пассажира — парень и девушка 15 лет. Еще двое подростков с тяжелыми травмами были госпитализированы. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.

Источник - Динар Гильмутдинов, facebook

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили 2600 нарушений ПДД и зарегистрировали шесть автомобильных аварий, в которых пятеро погибли и шестеро получили травмы.

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