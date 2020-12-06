В Башкирии в ДТП погибли трое подростков, еще двое госпитализированы

Как сообщает главный госавоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге, под колеса 16-летнего местного жителя, который управлял «Daewoo Nexia», попали лошадь с жеребенком. В результате столкновения машина съехала в кювет. В ДТП погиб не только водитель, но и два его пассажира — парень и девушка 15 лет. Еще двое подростков с тяжелыми травмами были госпитализированы. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.