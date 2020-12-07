Руководство лагеря «Чайка» в Башкирии посадили на два года из-за смерти подростка

В апреле прошлого года подсудимые наняли на работу несовершеннолетних для уборки и благоустройства детской базы отдыха «Чайка». Известно, что никакие трудовые договора не заключались, при этом у ребят не было опыта работы, обучения или стажировки. Следователи также выяснили, что в лагере не была закреплена башня флагштока, которую можно было опустить без всяких инструментов.