Руководство лагеря «Чайка» в Башкирии посадили на два года из-за смерти подростка

Руководство лагеря «Чайка» в Башкирии посадили на два года из-за смерти подростка

Вчера, 14:57ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Бирске вынесли приговор директору детского лагеря и его заместителю. Руководителей признали виновными в халатности и нарушении требований охраны труда, которые повлекли за собой смерть 15-летнего подростка.

В апреле прошлого года подсудимые наняли на работу несовершеннолетних для уборки и благоустройства детской базы отдыха «Чайка». Известно, что никакие трудовые договора не заключались, при этом у ребят не было опыта работы, обучения или стажировки. Следователи также выяснили, что в лагере не была закреплена башня флагштока, которую можно было опустить без всяких инструментов.

И вот, 3 июня, во время установки волейбольной сетки один из ребят вытащил верхний штырь, удерживающий мачту флагштока, которая упала на 15-летнего подростка. Парень скончался на месте.

Директор и его заместитель не признали вину. Суд приговорил их к двум годам заключения в колонии-поселении. Кроме того, они должны выплатить по миллиону рублей стороне потерпевшего.

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