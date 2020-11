Накануне, 5 ноября, в Уфе произошло чрезвычайное происшествие. С крыши многоэтажного дома упал подросток. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

На место в срочном порядке выехали спасатели и медики скорой помощи. Выяснилось, что 14-летний мальчик упал с высоты девятого этажа на улице Малая Лесозаводская. Подростка госпитализировали в одну из больниц города. Напомним, на днях в Белорецком районе погиб от падения с высоты 46-летний мужчина. Он работал на «Пугачевском карьере». При проведении работ мужчина находился на электроопоре. Конструкция упала вместе с ним.

