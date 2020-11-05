В Башкирии 15-летний подросток до смерти избил своего сверстника

Напомним, ранее Караидельский межрайонный суд вынес приговор троим местным жителям, которые истязали своего знакомого из-за его сотрудничества с полицией. Они привязали потерпевшего скотчем к стулу и избили в том числе раскалённым металлическим предметом. Суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 15 дней с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.