В Башкирии 15-летний подросток до смерти избил своего сверстника

Следственный отдел Салавата возбудил уголовное дело на 15-летнего жителя города. Парня подозревают в избиении сверстника, который позже скончался в больнице, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

Вечером 3 ноября в парке Победы между двумя ребятами 15 и 16 лет произошёл конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый нанёс парню несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Потерпевший потерял сознание. После он был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть. Сотрудники продолжают расследование дела. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Напомним, ранее Караидельский межрайонный суд вынес приговор троим местным жителям, которые истязали своего знакомого из-за его сотрудничества с полицией. Они привязали потерпевшего скотчем к стулу и избили в том числе раскалённым металлическим предметом. Суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 15 дней с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.

