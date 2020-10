Накануне днем, 23 октября, в Белебеевском районе произошла смертельная авария. По информации главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Белебей-Аксёново.

Известно, что житель Чувашии ехал в автомобиле марки ВАЗ-2106. Он столкнулся c иномаркой Peugeot Boxer, за рулем которого находился 47-летний уфимец. Детали ДТП и причины не уточняются, однако есть и пострадавшие. В результате аварии житель Чувашии погиб на месте происшествия. А трое его пассажиров 30, 22 и 18 лет получили травмы и были госпитолизированы в больницу. ГИБДД Башкирии начало разбирательство.

