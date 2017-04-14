В Башкирии сын заказал убийство мамы и сестры в Сибае - следком и МВД

В Башкирии сын заказал убийство мамы и сестры в Сибае - следком и МВД

Сообщение о страшной находке поступило 21 апреля.

21 апреля в одной из квартир башкирского города Сибая нашли тела двух женщин. Как выяснили впоследствии, убили 55-летнюю предпринимательницу и ее 30-летнюю дочь.

Для раскрытия двойного убийства по решению руководства МВД по Башкирии в Сибай были командированы сотрудники Управления уголовного розыска. Руководство следственного управления направило туда опытного следователя-криминалиста, который изучив материалы дела и детали происшествия, выдвинул в качестве основной версию заказного убийства. Вскоре версия подтвердилась.

- В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с оперуполномоченными УУР МВД по Башкирии, установлена причастность к совершению преступления 34-летнего ранее судимого за кражи и убийство жителя города Магнитогорска, - сообщили в следкоме. - Затем следователи вышли и на заказчика преступления - 33-летнего сына убитой предпринимательницы, который уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Как считает следствие сын предпринимательницы захотел завладеть семейным бизнесом. Его мама торговала товарами для шитья. Мужчина договорился со своим бывшим сокамерником, чтобы тот убил его мать, снабдил его ключами от квартиры матери, ее фотографией и пообещал за это 200 тысяч рублей.

- 21 апреля 2017 года исполнитель пришел в квартиру потерпевших, а заказчик координировал действия по телефону, - поделились в следкоме. - Во время ожидания жертвы в квартиру пришла 30-летняя сестра заказчика. Выполняя указания заказчика, исполнитель убил ее, устраняя возможных свидетелей и спрятал тело. Затем удушил и подошедшую хозяйку квартиры.

Теперь ведется дальнейшее расследование, подозреваемого арестовали. Придется еще решить судьбу малолетнего ребенка погибшей дочери предпринимательницы.

Материалы по теме