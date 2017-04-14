После убийства девочки в Башкирии россияне выступили за смертную казнь

В интернете организован сбор подписей, чтобы отменить мораторий на это наказание.

После страшного инцидента, который произошел в Башкирии с 9-ти летней Яной Перчаткиной, россияне стали собирать подписи за отмену в стране моратория на смертную казнь. Интернет-петиция, адресованная президенту Владимиру Путину и депутатам Государственной Думы, опубликована на сайте change.org. На сегодняшний день ее подписали более 1300 человек.

Автором петиции является жительница Магнитогорска Светлана Косых.

- Нужно отменить мораторий на смертную казнь для особо опасных преступников, особенно для педофилов, - пишет Светлана. - Они убивают наше будущее, наших детей. Убивают с особой жестокостью, последний такой случай в Белорецке с Яной Перчаткиной. Почему такие люди продолжают жить? Россияне платят налоги на содержание их в тюрьме. Зачем? Они не имеют права на жизнь.

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