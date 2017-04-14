Обвиняемого в убийстве Яны Перчаткиной арестовали в Башкирии

Ему предъявлено обвинение.

З8-летнего жителя Белорецка, обвиняемого в убийстве 9-летней Яны Перчаткиной, вчера по ходатайству следкома суд заключил под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).

По версии следствия, утром 3 мая Яна Перчаткина ушла в школу из дома. Больше ее никто не видел. В четверг, 1 июня, тело девочки было обнаружено в ходе проводимого следователями-криминалистами следкома осмотра места происшествия на территории одного из домовладений по улице Фурманова в Белорецке.