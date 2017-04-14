Обвиняемого в убийстве Яны Перчаткиной арестовали в Башкирии

З8-летнего жителя Белорецка, обвиняемого в убийстве 9-летней Яны Перчаткиной, вчера по ходатайству следкома суд заключил под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).
По версии следствия, утром 3 мая Яна Перчаткина ушла в школу из дома. Больше ее никто не видел. В четверг, 1 июня, тело девочки было обнаружено в ходе проводимого следователями-криминалистами следкома осмотра места происшествия на территории одного из домовладений по улице Фурманова в Белорецке.
- На теле девочки имелись признаки насильственной смерти, - сообщили в следкоме. - Предварительно установлено, что у девочки имеется открытая черепно-мозговая травма. Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате дорожно-транспортного происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.