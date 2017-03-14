В Башкирии пенсионерка зарезала мужа, отомстив за убийство своего сына

Преступление было совершено тем же ножом.

Вечером 29 мая, как считает следствие, в одном из домов села Тугузлы отец вместе с сыном распивали алкоголь, а хозяйка 64 лет находилась на кухне. Женщина вышла из кухни на шум и увидела, что её 36-летний сын лежит на полу без признаков жизни с раной в груди, а рядом лежит нож. Недолго думая, женщина схватила нож и ударила им в грудь своего мужа. От полученной раны глава семьи скончался на месте.