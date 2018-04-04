Причиной пожара на центральном рынке Нефтекамска могло стать замыкание

Напомним, что пожар произошел 3 апреля вечером в районе половины десятого. Полыхнуло в одноэтажном здании пристроя городского центрального рынка Нефтекамска на площади 150 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- В тушении открытого пожара принимали участие 43 человека, 13 единиц техники. О причинах пока говорить рано, назначена экспертиза, – сказали в ГУ МЧС России по Башкирии.