Причиной пожара на центральном рынке Нефтекамска могло стать замыкание
Сегодня, 12:29ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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Окончательные причины будут известны после проведения экспертизы.
Напомним, что пожар произошел 3 апреля вечером в районе половины десятого. Полыхнуло в одноэтажном здании пристроя городского центрального рынка Нефтекамска на площади 150 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.
- В тушении открытого пожара принимали участие 43 человека, 13 единиц техники. О причинах пока говорить рано, назначена экспертиза, – сказали в ГУ МЧС России по Башкирии.
Наши источники, знакомые с ситуацией, сказали, что одной из возможных причин пожара является старая электрическая проводка.
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