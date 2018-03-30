В Уфе из пожара эвакуировали 15 человек

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Пострадавших в результате пожара нет.
29 марта ночью поступила информация о возгорании линолеума на площади два квадратных метра в общем коридоре на первом этаже девятиэтажки в Ленинском районе Уфы, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Из зоны задымления эвакуировали 15 человек. Пострадавших в результате пожара нет. Сейчас выясняются причины пожара. Огонь быт потушен силами двух единиц техники и шести человек.
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