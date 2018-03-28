В Уфе к мемориалу в память о жертвах пожара в Кемерово бесконечно идут люди

В Уфе к мемориалу в память о жертвах пожара в Кемерово бесконечно идут людиВидео
Сегодня, 14:05Татьяна Майорова
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Горе родственников жертв кемеровской трагедии заставляет взрослых и маленьких уфимцев нести цветы и детские игрушки в парк имени Якутова, несмотря на сильный снегопад.
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Видео: Стас Михайлов, Facebook.com
Сюжеты: Трагедия в Кемерово
В центре Уфы, в парке имени Якутова, вторые сутки собираются уфимцы всех возрастов, чтобы отдать дань памяти жертв трагедии в Кемерово.
Напомним, 25 марта в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, немалая часть и которых - дети.
Президент России Владимир Путин объявил сегодняшний день, 26 марта, днем траура по всей стране.
В Уфе импровизированный мемориал возле стелы в память о павших героях революции в парке имени Якутова стал центром притяжения сотен уфимцев, желающих разделить горечь утраты с близкими погибших кемеровчан. В Фейсбуке прямую трансляцию из парка Якутова сегодня вел блогер Стас Михайлов.
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