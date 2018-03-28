В Уфе к мемориалу в память о жертвах пожара в Кемерово бесконечно идут люди

В центре Уфы, в парке имени Якутова, вторые сутки собираются уфимцы всех возрастов, чтобы отдать дань памяти жертв трагедии в Кемерово.

Напомним, 25 марта в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, немалая часть и которых - дети.

Президент России Владимир Путин объявил сегодняшний день, 26 марта, днем траура по всей стране.