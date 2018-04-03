В соцсети запустили прямую трансляцию пожара рынка в Нефтекамске

В соцсети запустили прямую трансляцию пожара рынка в НефтекамскеВидео
Сегодня, 23:07Разиф Абдуллин
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В соцсети Вконтакте транслирует пожар в центральном рынке башкирского города Нефтекамск.
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Сообщения о пожаре на рынке в Нефтекамске начали поступать после 22.00 уфимского времени.
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