В Башкирии во время игры утонул 6-летний ребенок
Сегодня, 18:20ПроисшествияМарат ГареевФото: fototelegraf.ru
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Следственные органы проводят проверку.
Трагедия произошла в Кигинском районе. 6-летний ребенок, играя неподалеку от водоема, поскользнулся на льду и упал в воду. Так как поблизости никого не было, попытаться спасти мальчика было некому. Его тело нашли спустя время.
По факту гибели ребенка следователи республиканского управления Следственного комитета России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
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