В Башкирии двухлетний ребенок умер в машине

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Его пятилетний брат госпитализирован.
12 марта около 23:00 на трассе М-5 в Иглинском районе погиб двухлетний ребенок, сообщают «Вести-Башкортостан».
Ребенок погиб по дороге домой. Семья гостила в Салаватском районе, когда заболели двое детей двух и пяти лет. По дороге в Уфу двухлетнему ребенку стало плохо – он скончался. Пятилетний ребенок госпитализирован.
По данному факту следственный комитет начал проверку. Выясняются подробности произошедшего.
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