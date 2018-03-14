В Башкирии двухлетний ребенок умер в машине

12 марта около 23:00 на трассе М-5 в Иглинском районе погиб двухлетний ребенок, сообщают «Вести-Башкортостан».

Ребенок погиб по дороге домой. Семья гостила в Салаватском районе, когда заболели двое детей двух и пяти лет. По дороге в Уфу двухлетнему ребенку стало плохо – он скончался. Пятилетний ребенок госпитализирован.