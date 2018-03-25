В поселке под Уфой ребенок утонул в проруби

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в районе поселка Новые Черкассы, в СНТ №4. Об этом сообщается на сайте администрации Уфы.

По предварительным данным, мальчик в возрасте девяти лет, гуляя в одиночестве, упал в прорубь на реке, которая используется садоводами для забора воды. К большому сожалению, спасти ребенка не удалось.