В Башкирии во время рыбалки утонул ребенок

Ученик 4 класса провалился под лед во время зимней рыбалки, а взрослым, которые находились на тот момент рядом, его спасти не удалось.

Как сообщает Следком РБ, мальчик пошел на рыбалку с одноклассником. Один из них спустился с крутого обрыва к реке, а другой остался наверху и ненадолго отлучился. Вернувшись к краю обрыва увидел, что его товарищ находится в воде вниз головой. Мальчик побежал за помощью в деревню. Когда его вытащили из реки, он был уже мертв.