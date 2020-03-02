В Башкирии произошел крупный пожар на ферме
2 марта, 10:09ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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В настоящий момент известно, что площадь возгорания составила около 1800 квадратных метров.
В региональном МЧС сообщили, что в Балтачевском районе произошел крупный пожар. По данным спасателей, возгорание началось в здании фермы в Нижнесикиязово.
О пострадавших пока что сообщений никаких нет. Пожарные сообщили, что на момент прибытия из коровника вывели все 250 голов скота. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров.
К тушению от МЧС привлечено 12 человек и шесть единиц техники.
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