В Башкирии произошел крупный пожар на ферме

В региональном МЧС сообщили, что в Балтачевском районе произошел крупный пожар. По данным спасателей, возгорание началось в здании фермы в Нижнесикиязово.

О пострадавших пока что сообщений никаких нет. Пожарные сообщили, что на момент прибытия из коровника вывели все 250 голов скота. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров.