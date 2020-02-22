В Башкирии следком возбудил дело после пожара, в котором погиб двухлетний малыш

Сегодня, 22 февраля, стало известно, что в Учалинском районе следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в пожаре, который случился вчера вечером. Подробности сообщаются на сайте ведомства.

Напомним, пожар начался вчера поздно вечером в селе Юлдашево Учалинского района, когда в доме оставались трое маленьких детей. Известно, что в доме сработал пожарный извещатель, но дети самостоятельно спастись не смогли.

Примчавшийся к дому их отец вместе с соседом смог вытащить всех троих мальчиков из огня. Однако двухлетний малыш был настолько плох, что умер. Его братишки, которым 4 и 6 лет, госпитализированы.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.