Два жителя Сургута погибли при пожаре в жилом доме

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Во вторник, 25 февраля, во время пожара в одном из жилых домов Сургута погибли два человека.
Ещё 14 человек было эвакуировано, сообщает Muksun.fm
Отмечается, что через шесть минут после сообщения о случившемся на место прибыли пожарные. Им удалось ликвидировать открытое горение в течение девяти минут.
В ходе тушения пожара специалисты обнаружили тела двух человек. Их личности устанавливаются.
Причины пожара пока не называются. Продолжается расследование.
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