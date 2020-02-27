В Башкирии пожар лишил семейную пару дома и всего нажитого
Вчера, 10:47ОбществоМинзаля АскароваФото: соцсети
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Пенсионеры вынуждены тесниться в вагончике, который стоит у них на участке.
Пожилая семейная пара из села Иглино под Уфой осталась на улице из-за пожара. О тяжелой ситуации Аистовых рассказали их односельчане в соцсетях.
Как выяснилось, в конце января из-за неисправной электропроводки сгорел барак пенсионеров. Спасти от разрущающего огня не удалось ничего. Аистовым пришлось поставить на участке вагончик и начать жить в нем.
Районная администрация в качестве «помощи» выделила пожилой паре всего лишь пять тысяч рублей, чего не хватило даже на восстановление документов.
По этой причине односельчане погорельцев объявили сбор помощи. В том числе, они намерены привлечь внимание общественников и властей региона, чтобы те поспособствовали улучшению условий проживания пенсионеров.
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