В Башкирии пожар лишил семейную пару дома и всего нажитого

Пожилая семейная пара из села Иглино под Уфой осталась на улице из-за пожара. О тяжелой ситуации Аистовых рассказали их односельчане в соцсетях.

Как выяснилось, в конце января из-за неисправной электропроводки сгорел барак пенсионеров. Спасти от разрущающего огня не удалось ничего. Аистовым пришлось поставить на участке вагончик и начать жить в нем.

Районная администрация в качестве «помощи» выделила пожилой паре всего лишь пять тысяч рублей, чего не хватило даже на восстановление документов.