«Ростелеком» предлагает операторам связи комплексное решение по управлению сетевой ин

«Ростелеком» предлагает операторам связи комплексное решение по управлению сетевой ин
«Ростелеком» предлагает операторам связи комплексное решение по управлению сетевой ин
31 мая, 13:12ЭкономикаФото: Ростелеком
Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» предлагает комплексное решение для операторов связи — управление сетевой инфраструктурой заказчика.

«Ростелеком» предоставляет в аренду необходимое сетевое оборудование и обеспечивает бесперебойную поддержку его работоспособности. Комплексное решение включает в себя проактивный мониторинг всей сетевой инфраструктуры, диагностику неисправностей и решение проблем с помощью удаленного доступа из любой точки мира. Заказчик может пользоваться порталом управляемых услуг и в режиме реального времени получать информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, формировать отчеты и заявки на круглосуточную техническую поддержку.

Решение «Ростелекома», предоставляемое по сервисной модели, позволяет оператору связи экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, гибко модернизировать и заменять оборудование под текущие задачи бизнеса, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности. Компания гарантирует высокое качество, надежность сервиса и несет ответственность за возможные нарушения в рамках SLA[1].

«Ростелеком» предоставляет в аренду различное каналообразующее, приемно-передающее и иное телекоммуникационное оборудование для расширения и модернизации инфраструктуры заказчика при ограниченном объеме капитальных затрат.

Проактивный мониторинг комплексно оценивает действующую инфраструктуру, позволяя решить проблемы до того, как они негативно повлияют на бизнес заказчика. С помощью решения можно автоматизировать до 80% ручного труда, производить нагрузочное тестирование и отслеживать несанкционированные подключения. Поддерживается вся линейка популярных типов и производителей оборудования.

Круглосуточная техническая поддержка и эксплуатация позволяет снизить расходы на фонд оплаты труда заказчика за счет передачи работ по обслуживанию оборудования на аутсорсинг.

«Гибкая организация операторского бизнеса — сложная задача, требующая значительных ресурсов и знаний. Поэтому мы предлагаем операторам связи оптимальное решение, состоящее из трех базовых компонентов, которые наиболее эффективным образом отвечают текущим вызовам времени. При этом „Ростелеком“ гарантирует безопасную и надежную работу своих цифровых продуктов и сервисов», — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова.

«Комплексное решение „Ростелекома“, включающее в себя аренду сетевого оборудования и услуги по мониторингу, обслуживанию и управлению оборудованием, на котором строится сетевая инфраструктура оператора связи, позволит нашим заказчикам сфокусироваться на ключевых направлениях развития бизнеса, оставив рутинную работу по сопровождению информационных систем в зоне ответственности „Ростелекома“», — добавила Наталия Крючкова.

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