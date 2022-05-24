«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу

«Ростелеком», крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, начал опытно-промышленные работы по внедрению автоматизированной системы мониторинга для резервуаров одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть».

Система геотехнического мониторинга резервуаров предназначена для предотвращения техногенных аварий за счет применения информационных технологий. Внедрение системы позволяет контролировать комплексные параметры резервуара для хранения нефтепродуктов, включая деформацию конструкций и неравномерность осадки фундаментов. В случае аварийных ситуаций или превышения допустимых показателей система оповестит заказчика. Таким образом, непрерывный анализ данных и определение степени отклонений позволяет своевременно предупредить, предотвратить и устранить причины деформации, способной вызвать разрушения, загрязнение окружающей среды и возникновение взрывоопасных ситуаций. — Основная цель проекта — реализация предиктивной аналитики состояния резервуара для автоматизированного обнаружения на ранней стадии осадки фундамента и отклонения от вертикали образующих стенок резервуара, контроля изменения напряженно-деформированного состояния. Это нужно для своевременного информирования персонала, работающего с объектом, о критическом изменении параметров состояния, до того, как значения параметров превысят предельно допустимые значения, — объяснил специалист отдела промышленной безопасности ПАО «Татнефть», куратор проекта Руслан Абдульманов. Фото: Ростелеком Комплекс мониторинга представляет собой трехуровневую информационную систему, использующую преимущественно беспроводные каналы связи и включающую в себя первичные беспроводные датчики угла наклона (инклинометры), подсистему сбора и передачи информации, подсистему накопления и обработки информации, а также специальное программное обеспечение и автоматизированное рабочее место оператора. В техническом решении «Ростелеком» предложил импортонезависимую централизованную платформу сбора, обработки и управления информацией, использующую стандартный интерфейс прикладного программирования (API) для унифицированного подключения датчиков и иных решений. Поддерживаются все основные технологии подключений, включая LoRA, NB IoT, GSM/3G/LTE. Опытно-промышленные работы включают поставку оборудования, ПО, проведение пуско-наладочных работ, а также поддержку опытной эксплуатации в течение нескольких месяцев. В дальнейшем «Ростелеком» готов обеспечить гарантийную поддержку в течение трех лет. Преимуществом технического решения «Ростелекома» является централизованный сбор, обработка и хранение данных на собственной зарезервированной защищенной инфраструктуре, надежность функционирования автоматизированной системы мониторинга и ее техническая поддержка. — В Татарстане «Ростелеком» помогает бизнесу стать еще более эффективным: успешно реализовываем проекты под задачи клиентов и особенно преуспели в области информационной безопасности, облачных сервисов и видеоаналитики. Кейс «Татнефти» открывает новые перспективы в услугах промышленной безопасности. Для нас это особенный проект: кроме экономического интереса и оптимизации трудозатрат для клиента, он важен с точки зрения социальной ответственности, так как позволяет минимизировать возможные экологические риски, — прокомментировал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов. Партнером «Ростелекома» в проекте выступает отечественный производитель оборудования ПО «НТП «Горизонт».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter