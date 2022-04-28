«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья

«Ростелеком» завершил федеральный проект по подключению образовательных и средних профессиональных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД) в Приволжском федеральном округе. Свыше 9 885 учебных заведений в 13 регионах Поволжья получили доступ к скоростному интернету с возможностью фильтрации контента.

В Республике Башкортостан к единой сети передачи данных подключены 1859 учебных заведений. В школах и колледжах специалисты провайдера организовали защищенные каналы связи и оснастили каждую интернет-точку комплексом криптографической защиты. Система ограничивает посещение нежелательных сайтов. Скорость доступа к интернету составляет 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с — в сельских образовательных учреждениях. Евгений Петров, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»: «При поддержке государства построена единая оптическая инфраструктура, обеспечивающая высокую скорость передачи данных. Это защищенная от кибератак и утечек информации цифровая среда. Благодаря госпроекту сельские и городские образовательные учреждения получили равные возможности доступа к образовательным ресурсам. „Ростелеком“ свел технически разное оснащение учебных заведений под общий знаменатель. Для этого компания дополнительно построила в регионах порядка ста километров оптики. Теперь во всех учебных заведениях круглосуточный мониторинг состояния сети и информационной безопасности ведет единый провайдер». Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан: «Наши школы и колледжи подключены к единой сети передачи данных, обеспечивается необходимая контентная фильтрация и скорость доступа к информационным ресурсам для обеспечения возможности применения цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения. Наши образовательные организации этой возможностью уже активно пользуются. Республика участвует в проекте „Цифровой образовательный контент“ и использует ведущие федеральные и республиканские образовательные платформы». ЕСПД создана в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Услуга передачи данных предоставляется образовательным учреждениям на основании контракта, заключенного в этом году Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». Цифровой оператор назначен единственным исполнителем работ по контракту.

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