«Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера

«Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера
«Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера
Вчера, 14:07ОбществоФото: Ростелеком
Услуга «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных облачных решений «Ростелекома» для бизнеса любого масштаба.

«Ростелеком» расширяет возможности для компаний-клиентов услуги «Виртуальная АТС» — теперь к сервису можно подключить номера любых операторов. Заказчики смогут расширить коммуникации со своими клиентами и сохранят важные контакты, используя привычные номера. Все полезные дополнительные функции виртуальной АТС, такие как запись разговоров, голосовая почта или аналитика речи, на ранее подключенных номерах будут доступны сразу после подключения к услуге. Обработка входящих звонков будет выполняться инструментами Виртуальной АТС.

— Предприниматели хотят повышать надежность сервиса и качество обслуживания своих клиентов с помощью анализа разговоров или равномерного распределения звонков. Переход на многоканальную виртуальную АТС с привычным номером решает все возникающие трудности, — говорит директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома» Елена Нечай.

Услуга «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных облачных решений «Ростелекома» для бизнеса любого масштаба. Воспользоваться услугой могут компании, работающие более чем в 500 городах России. Номера любых операторов уже можно подключить к ВАТС в любом из них. Подробные условия подключения сервиса доступны на сайте компании.

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