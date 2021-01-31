В Башкирии потребителям услуг ЖКХ могут вернуть единую квитанцию

В Башкирии потребителям услуг ЖКХ могут вернуть единую квитанцию

Вчера, 11:00ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
В парламенте Башкирии рассказали о возможности возвращения единой квитанции за услуги ЖКХ.

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев сообщил о том, что в Башкирии может быть возрождена практики оплаты услуг ЖКХ по единой квитанции. Этот вопрос обсуждался на пленарном заседании Госсобрания РБ.

По его словам, пилотный проект запущен в Благовещенске. Результаты его будут проанализированы в течение 2021 года. После этого к проекту присоединится Уфа, а в случае успеха и другие муниципалитеты республики.

Борис Беляев отметил, что введение единой квитанции объясняется удобством для потребителей, а также соображениями экономии на банковских процентах при оплате за каждый платеж.

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