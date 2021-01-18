«Работники ЖКХ — не ящеры». Ставший популярным дворник из Уфы встретился с директором

Мы в течение трёх лет стараемся показать, что работники ЖКХ, это не ящеры с другой планеты, а бескорыстные, талантливые и преданные своему делу люди, которые заслуживают добрых слов, благодарности, и уж точно не заслуживают оскорблений и плевков, сказал он.