«Работники ЖКХ — не ящеры». Ставший популярным дворник из Уфы встретился с директором

Сегодня директор ОЖХ Оджоникидзевского района Уфы Артур Шагаргазин встретился с недавно ставшим популярным уфимским дворником Юрием Ветлугиным.

Шагаргазин характеризует работника как открытого, искреннего и умного человека. На встрече они обсудили работу и насущные вопросы. В частности, как рассказывает директор ОЖХ, Юрий попросил обновить зимнюю спецодежду коллег, так как она уже «поистрепалась». Артур Шагаргазин отметил, что благодаря Роману Филиппову, который проводил фотосессию уфимского дворника, социальная дифференциация стала чуточку меньше. Мы в течение трёх лет стараемся показать, что работники ЖКХ, это не ящеры с другой планеты, а бескорыстные, талантливые и преданные своему делу люди, которые заслуживают добрых слов, благодарности, и уж точно не заслуживают оскорблений и плевков, сказал он. Юрий рассказал работодателю, что после внезапно свалившейся популярности ему начали звонить и предлагать фотографироваться в рекламе. Артур Шигазгарин надеется, что не потеряет в скором времени хорошего дворника, а если потеряет, то желает ему только успехов и удачи. Напомним, уфимский фотограф Роман Филиппов рассказал о непростой судьбе обычного дворника Юрия, который не раз попадался на уловки мошенников и даже попадал в рабство. Роман рассказал, что мужчину увозили в деревню и заставляли выполнять самую грязную работу, «оплачивая» труд едой. В итоге для Юрия неравнодушные люди собрали 650 тысяч рублей.

Related news: Попавшему в рабство дворнику из Уфы собрали 650 тысяч рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter