«Третьего раза не будет». Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ Башкирии

Отметим, жители Башкирии возмутились высокими счетами за отопление и горячую воду. После чего Радий Хабиров поручил разобраться в проблеме.
По словам Бориса Беляева, причинами высоких платежей стали понижение температуры воздуха по сравнению с ноябрем, перетопы, несоответствие площадей помещений при начислении денег, а также некорректная работа общедомовых узлов учета тепловой энергии. Было принято решение вернуть жителям Башкирии средства за необоснованное начисление.
Радий Хабиров отметил, что эта история происходит уже не в первый раз.
В период вашей работы это уже второй раз. Третьего раза не будет, сказал он.
Он также добавил, что ведомство должно прогнозировать угрозу и вести разъяснительную работу с населением.