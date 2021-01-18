«Третьего раза не будет». Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ Башкирии

«Третьего раза не будет». Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ Башкирии

Вчера, 11:00ПолитикаАнна КононоваPhoto: ВКонтакте
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ Борис Беляев представил отчет о работе ведомства. В том числе он затронул тему, касаемую тарифов БашРТС.

Отметим, жители Башкирии возмутились высокими счетами за отопление и горячую воду. После чего Радий Хабиров поручил разобраться в проблеме.

По словам Бориса Беляева, причинами высоких платежей стали понижение температуры воздуха по сравнению с ноябрем, перетопы, несоответствие площадей помещений при начислении денег, а также некорректная работа общедомовых узлов учета тепловой энергии. Было принято решение вернуть жителям Башкирии средства за необоснованное начисление.

Радий Хабиров отметил, что эта история происходит уже не в первый раз.

В период вашей работы это уже второй раз. Третьего раза не будет, сказал он.

Он также добавил, что ведомство должно прогнозировать угрозу и вести разъяснительную работу с населением.

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