«Третьего раза не будет». Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ Башкирии

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ Борис Беляев представил отчет о работе ведомства. В том числе он затронул тему, касаемую тарифов БашРТС.

Отметим, жители Башкирии возмутились высокими счетами за отопление и горячую воду. После чего Радий Хабиров поручил разобраться в проблеме. По словам Бориса Беляева, причинами высоких платежей стали понижение температуры воздуха по сравнению с ноябрем, перетопы, несоответствие площадей помещений при начислении денег, а также некорректная работа общедомовых узлов учета тепловой энергии. Было принято решение вернуть жителям Башкирии средства за необоснованное начисление. Радий Хабиров отметил, что эта история происходит уже не в первый раз. В период вашей работы это уже второй раз. Третьего раза не будет, сказал он. Он также добавил, что ведомство должно прогнозировать угрозу и вести разъяснительную работу с населением.

