Юрист по ЖКХ Вадим Беляков - о больших счетах за отопление в Уфе. Максимально коротко

Общественник, член СПЧ при Главе Башкирии и юрист в сфере ЖКХ Вадим Беляков стал гостем программы «Министерство правды» на телеканале БСТ. Рассказываем суть часовой программы в одном абзаце.

За полтора года ничего не продвинулось. По вопросам ЖКХ стёр язык подсказывать и говорить, что необходимо изменить, касаемо отопления, в том числе, ну и по другим вопросам. Делались какие-то поручения, рабочие группы – все спускалось в стол, и изменений лично я не вижу никаких. <...> У людей заканчивается терпение, они выходят на протестные акции. Если те приводят к каким-то результатам – это, безусловно, хорошо. Диалог – это та ситуация, которая должна быть. Если его не будет, то надо готовиться к тому, что люди устанут просить диалога, требовать, и будут предпринимать другие меры. То, что так происходит, - это 100% на ответственности органов власти. <...> Самое большое начисление за отопление за январь этого года было около 12 тысяч рублей. Накладывается в целом обнищание населения, которое мы видим по тем посетителям, кто к нам приходит. <...> Последний год доля, которая связана с начислением [платы за отопление], наверное, составляет 80%. Люди не понимают, что им пишут в квитанциях, откуда берутся цифры, как это начисляется и все, связанное с этим. <...> Информационную работу властей с населением я оцениваю на минус один по 100-балльной системе. На какую-то горячую линию Министерства ЖКХ поступило всего 15 звонков за все время работы этой горячей линии – к нам в общественную организацию в день на три телефона звонят в среднем 70 человек. У нас [в республике] какая-то информационная работа ведется, когда только грянет гром и ударит по голове. <...> Я мечтаю о том, чтобы то, чем я занимаюсь, никогда никому не нужно было. Боюсь, я не доживу до этого.

