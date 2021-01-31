«Это просто разгильдяйство!». Хабиров устроил разнос «Уфимским инженерным сетям»

Как рассказал глава Госжилстройнадзора Ильдар Шафиков, значительное превышение платы за отопление только в Уфе было выявлено в 412 многоквартирных домах. Это коснулось примерно 20 тысяч человек. В целом рост платежей за теплоснабжение в Уфе в сравнении с ноябрем составил 42%.