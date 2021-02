«Это просто разгильдяйство!». Хабиров устроил разнос «Уфимским инженерным сетям»

Глава Башкирии считает, что МУП «УИС» не готова к сбору платежей по-новому.

Накануне, 30 января вечером, в Доме Республики в Уфе прошло совещание, на котором обсуждался перерасчет платы за отопление за декабрь 2020 года. Как рассказал глава Госжилстройнадзора Ильдар Шафиков, значительное превышение платы за отопление только в Уфе было выявлено в 412 многоквартирных домах. Это коснулось примерно 20 тысяч человек. В целом рост платежей за теплоснабжение в Уфе в сравнении с ноябрем составил 42%. Глава региона Радий Хабиров сразу после этого сообщения потребовал срочно провести перерасчет за декабрь и вернуть излишние платежи потребителям. По уточненным данным, людям должны быть возвращены около 30 млн «излишних» платежей за отопление. Среди главных причин такого положения дел на совещании были названы переход на новую систему оплаты, проблемы с неисправностью систем отопления и приборов учета, отсутствие нормативной базы для регулирования централизованной системы теплоснабжения, а также «перетопы» и «недотопы» (то есть завышение и занижение подачи теплоносителя). - Это просто разгильдяйство! – возмутился глава Башкирии, обратив свой гнев главным образом на представителей МУП «УИС». Он заявил, что эти чиновники пришли на совещание не готовыми, не имея никаких предложений для спасения ситуации. Радий Хабиров заявил, что каждый, ответственный за эту проблему, получает последнее предупреждение. Сегодня, 31 января, должно пройти еще одно совещание на тему перерасчета платы за отопление.

