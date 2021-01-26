В МУП «УИС» рассказали, как рассчитать точную сумму перерасчета за отопление в Уфе

В МУП «УИС» рассказали, как рассчитать точную сумму перерасчета за отопление в Уфе

Вчера, 14:50ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
С 26 января 2021 года МУП «УИС» начнет принимать заявления на возврат средств по отоплению, выставленных уфимцам в квитанциях за декабрь 2020 года. Mkset рассказывает, как это сделать.

25 января 2021 года компания МУП «УИС» на своем официальном сайте заявила о намерении провести перерасчет платежей за отопление тем абонентам, у кого рост платы за декабрь по сравнению с ноябрем 2020 года составил более 42%.

О том, что жителям Уфы нужно сделать для перерасчета, мы рассказали в удобных карточках. После публикации у читателей возникли вопросы по поводу того, как именно предприятие будет рассчитывать сумму, предназначенную для возврата жителям, и сколько в рублях она составит.

Пресс-секретарь МУП «УИС» Анна Горюхина сообщила, по какой формуле будет производиться перерасчет. Приведем пример: допустим, плата за отопление в декабре 2020 года составила 3198,99 рубля, в ноябре 2020 года - 2119,89 рубля.

- Есть два варианта расчёта, оба дают одинаковую цифру:

1. Простой

Возврат = декабрь – (ноябрь*1,42) = 3 198,99 – ( 2 119,89 * 1,42) = 3 198,99 – 3010,24= 188,75 рубля

либо

2. Возврат = ((декабрь/ноябрь)-1,42)*ноябрь = ((3 198,99/2 119,89)-1.42)*2 119,89 = (1,509035846-1,42)* 2 119,89=188,75 рубля

Ранее в сообщении предприятия указали, что в данный момент все дома, в которых рост начислений за декабрь составил более 42% к ноябрю, проверяет комиссия Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. В случае если при проверке будет выявлено, что рост платежей обоснован, то сумма перерасчета будет возвращена в начисления жителям.

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