В МУП «УИС» рассказали, как рассчитать точную сумму перерасчета за отопление в Уфе

С 26 января 2021 года МУП «УИС» начнет принимать заявления на возврат средств по отоплению, выставленных уфимцам в квитанциях за декабрь 2020 года. Mkset рассказывает, как это сделать.

25 января 2021 года компания МУП «УИС» на своем официальном сайте заявила о намерении провести перерасчет платежей за отопление тем абонентам, у кого рост платы за декабрь по сравнению с ноябрем 2020 года составил более 42%. О том, что жителям Уфы нужно сделать для перерасчета, мы рассказали в удобных карточках. После публикации у читателей возникли вопросы по поводу того, как именно предприятие будет рассчитывать сумму, предназначенную для возврата жителям, и сколько в рублях она составит. Пресс-секретарь МУП «УИС» Анна Горюхина сообщила, по какой формуле будет производиться перерасчет. Приведем пример: допустим, плата за отопление в декабре 2020 года составила 3198,99 рубля, в ноябре 2020 года - 2119,89 рубля. - Есть два варианта расчёта, оба дают одинаковую цифру: 1. Простой Возврат = декабрь – (ноябрь*1,42) = 3 198,99 – ( 2 119,89 * 1,42) = 3 198,99 – 3010,24= 188,75 рубля либо 2. Возврат = ((декабрь/ноябрь)-1,42)*ноябрь = ((3 198,99/2 119,89)-1.42)*2 119,89 = (1,509035846-1,42)* 2 119,89=188,75 рубля Ранее в сообщении предприятия указали, что в данный момент все дома, в которых рост начислений за декабрь составил более 42% к ноябрю, проверяет комиссия Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. В случае если при проверке будет выявлено, что рост платежей обоснован, то сумма перерасчета будет возвращена в начисления жителям.

