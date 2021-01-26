В МУП «УИС» рассказали, как рассчитать точную сумму перерасчета за отопление в Уфе

О том, что жителям Уфы нужно сделать для перерасчета, мы рассказали в удобных карточках. После публикации у читателей возникли вопросы по поводу того, как именно предприятие будет рассчитывать сумму, предназначенную для возврата жителям, и сколько в рублях она составит.