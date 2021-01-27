МУП «УИС» планирует принять 20 тысяч заявлений на перерасчет платы за отопление

Максим Петров также объяснил, почему перерасчет проводится по заявкам. Дело в том, что сейчас рабочая группа не до конца закончила работу и у организации нет оснований для полноценного возврата денег. Для этого нужен акт о выявленных нарушениях или предписание жилинспекции.