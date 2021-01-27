МУП «УИС» планирует принять 20 тысяч заявлений на перерасчет платы за отопление

Директор МУП «УИС» Максим Петров сообщил, что в настоящее время было получено более 2,5 тысяч заявлений. Он отметил, что жители города активно откликнулись на эту тему. По его словам, порядка 20% заявлений поступило по объектам, на которые «УИС» не поставляет тепловую энергию.
Максим Петров также объяснил, почему перерасчет проводится по заявкам. Дело в том, что сейчас рабочая группа не до конца закончила работу и у организации нет оснований для полноценного возврата денег. Для этого нужен акт о выявленных нарушениях или предписание жилинспекции.
Заявления приходят на почту, на WhatsApp или лично. Перерасчет, по словам Петрова, будет выполнен в февральских или мартовский платежках.
Он также добавил, что всего планируется принять 20 тысяч заявлений на перерасчет.