Алина Фархутдинова: «Умение падать и вставать помогли мне победить»

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В интервью нашему изданию Алина рассказала о том, какие вызовы ей бросал конкурс, как удавалось влиять на мнение жюри, кто был её главным конкурентом и что творилось за кулисами, когда участницы оставались один на один.
«Я всегда ощущала себя принцессой»
Алина Фархутдинова родилась в Уфе, её папа всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, мама — начинала карьеру преподавателем в университете. Будучи младшим ребенком в семье, Алина выросла в компании старшего брата, она всегда ощущала себя принцессой.
— С самого раннего детства мои родители относились ко мне с любовью, как к маленькой принцессе. Мама всегда подбирала мне разные луки, чтобы я выглядела стильно, также каждый день у меня была новая прическа. Таким образом, моя мама привила ко мне любовь ко всему красивому.
«Красота и железная дисциплина»
Характер девушки закаляли более суровыми методами, а именно художественной гимнастикой. Десять лет Алина посвятила профессиональному спорту.
— Выносливость, дисциплина, целеустремленность — это дал мне спорт, эти качества по сей день мне помогают по жизни. Ещё в детстве я увлекалась фигурным катанием, теннисом и плаванием. Кстати мой брат мастер спорта по плаванию и врач. В моей семье все всегда были чем-то увлечены. Своим примером близкие помогли мне усвоить важный урок — не бояться пробовать что-то новое и извлекать из этого, как минимум опыт, и даже если что-то не получается, никогда не опускать руки.
«Из принцессы в королевы»
Именно поэтому, когда Алине пришла в голову идея поступить в модельную школу, ее поддержала вся семья. Летом прошлого года она завершила обучение в агентстве Luna Models, а уже в декабре 2023-го начала готовиться к своему первому конкурсу красоты «Краса Башкортостана-2023». Тогда начинающая модель из Уфы еще не знала, чем для неё закончится эта авантюра.
— На первый свой конкурс я шла с целью попробовать для себя что-то новое, раскрыть свой потенциал. Я познакомилась с большим количеством интересных людей. Безусловно, сам конкурс дал мне огромный опыт: за это время для нас были организованы различные мастер-классы, начиная с занятия по стилистике и заканчивая ораторским искусством, которые помогли нам познакомиться поближе с участницами и погрузиться в атмосферу разных видов деятельности. Ну, и самые приятные мои воспоминания об этом конкурсе — это естественно победа и мой первый титул «Краса Башкортостана-2023». Сейчас я могу честно сказать, тогда исполнилась моя мечта.
«На конкурсе „Мисс Республика-2024“ я столкнулась со своим главным соперником»
Мечта ставшая явью зарядила Алину колоссальной мотивацией двигаться дальше, и уже через несколько месяцев после первой победы Краса Башкортостана начала готовиться к следующему состязанию. Однако на этот раз судьба бросила Алине серьезный вызов, за звание самой красивой девушки Уфы ей пришлось бороться не только с участницами конкурса. Своего главного соперника она каждый день видела в зеркале.
Каждый конкурс — это большая работа над собой. В некоторые моменты это большой вызов — например, балансировать подготовку к конкурсу и преуспевать в учебе — это было самым сложным для меня. Тем более 11 класс — выпускной, важный этап жизни. Естественно здесь приходилось проявлять терпение, выдержку, силу воли и характер. Конкурс красоты — это вклад в себя, огромное количество репетиций, мастер классов. Когда понимаешь, что ты победил первое, что ты чувствуешь — конечно же облегчение, так как ты вложил много сил, энергии, времени на подготовку. Следом за этим чувством уже наступает гордость за себя, то, что ты выдержал весь этот путь. Победа — это работа не одного дня, а навыки, которые нарабатывались днями, годами, это всё в совокупности и дало такой результат.
«Я знаю, за что жюри отдали мне корону»
Алина Фархутдинова с детства понимала, внешность и природная привлекательность — это её дар. Тем не менее, Мисс Республика уверена, покорить жюри конкурса она смогла не только летящими платьями и длинными волосами. Для победы этого не достаточно, убеждена Алина.
— Хочу отметить, что конкурсы красоты — это не только про внешность, это про внутренний мир. Безусловно, кроме милого лица человеку важно обладать такими качествами, как умение подать себя, вера в себя и свои силы, уверенность в себе, способность красиво излагать мысли, творческий потенциал и навык выстраивать отношения с людьми. Именно эти качества, целеустремленность, идти до последнего, или, как говорят, качество спортсмена — умение падать и вставать, мне и помогли стать обладательницей титула «Мисс Республика-2024».
«Интриги, сплетни, атмосфера лицемерия и зависть»
Об изнанке конкурсов красоты мы слышим довольно часто. Пышные наряды и улыбающиеся девушки — это то, что видят зрители, однако за кулисами, зачастую картина складывается совершенно противоположная. Алина Фархутдинова признаётся, ситуация на конкурсе «Мисс Республика-2024» поразила её до глубины души.
— На протяжении всего конкурса между нами была атмосфера взаимопонимания и поддержки друг друга. Так как всего было 10 девушек, прошедших в финал, и мы находились на протяжении нескольких недель в тесном контакте. Практически с каждой из них я поддерживаю теплое общение и по сей день. Это невероятно ценно сохранить здоровые человеческие отношения в условиях борьбы и конкуренции.
«За победу в конкурсе я получила приз, у которого нет цены»
Побеждать всегда приятно, но еще приятнее осознавать, что после конкурса остается не только корона. Алина на себе ощутила, её успехи могут принести ей нечто большее, чем просто титул и популярность в социальных сетях.
— Я получила огромное количество поздравлений от своих родных и близких, и что самое приятное — от незнакомых мне людей. Они писали мне столько искренних сообщений, мотивировали, восхищались, хвалили, гордились. Конечно же после участия в конкурсе стало больше съемок и рабочих предложений в сфере моделинга. Но первое, что я хочу сделать это выразить огромные слова благодарности всем людям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути. Это очень ценно.
«О чём мечтают королевы…»
Большое влияние на нас оказывают наши родители, и это не секрет. Вырастить «королеву» не просто, и в случае Алины её мама и папа всегда старались вкладываться в развитие дочери, за что она им очень благодарна. В результате выросла красавица, отличница, спортсменка и просто хороший человек.
— В этом году я заканчиваю школу. У меня есть цель — получить золотую медаль. А дальше поступить в ВУЗ и реализовать все свои поставленные цели и амбиции. К тому же я увлекаюсь иностранными языками, свободно владею английским, к примеру, сдала международный экзамен, а сейчас изучаю испанский. В ближайшее время хочу приступить к изучению нового языка — арабского. Титул «Мисс Республика-2024» конечно же открывает передо мной много возможностей идти дальше, участвовать в конкурсах как федерального, так и международного масштаба. И знаете, пока моя душа зовёт меня следовать по этому пути, я буду идти по зову сердца, я открыта ко всему новому и просто получаю от этого удовольствие.
«Кому нужны конкурсы красоты»
Вокруг конкурсов красоты всегда витало много негатива, но сейчас, по словам Алины, у этого вида соревнований наступила новая эра. Мы спросили у той, кто видел всё своими глазами, нужны ли такие испытания современным девушкам и какие бонусы они приносят.
— Я считаю, что это площадка для развития себя. В одном месте собираются классные люди: которые помогают развить наши лучшие качества личности, наш профессионализм. Вы окунаетесь полностью в атмосферу красоты, женственности и пробуете себя в абсолютно разных направлениях, даже в тех, о которых вы раньше никогда не слышали. Это возможность продемонстрировать свои навыки, таланты, прокачать уверенность в себе, получить новые эмоции и впечатления — это все про конкурсы красоты. Я уверена, что они даются для того, чтобы мы могли смотреть друг на друга, брать лучшие качества, ведь у каждого человека есть своя изюминка, у каждого можно научиться чему-то новому. И если мой пример кому-то поможет поверить в себя, полюбить себя и подтолкнёт следовать за своей мечтой — это будет означать только одно, что всё не зря, что я на верном пути.