Алина Фархутдинова: «Умение падать и вставать помогли мне победить»

Мечта ставшая явью зарядила Алину колоссальной мотивацией двигаться дальше, и уже через несколько месяцев после первой победы Краса Башкортостана начала готовиться к следующему состязанию. Однако на этот раз судьба бросила Алине серьезный вызов, за звание самой красивой девушки Уфы ей пришлось бороться не только с участницами конкурса. Своего главного соперника она каждый день видела в зеркале.