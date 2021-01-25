Перерасчет платы за отопление в Уфе: инструкция МУП «УИС»

Недовольство уфимцев вышло в публичную плоскость в начале января 2021 года, когда жильцы многоквартирных домов получили декабрьские счета за отопление. По словам уфимцев, плата за отопление в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась от 50% до 70%, однако позже официально власти заявили о превышении платы за отопление на 42%. Отметим, что требования горожан касались в основном компании «БашРТС», однако однажды глава Башкирии отметил, что то же самое может коснуться и предприятие «Уфимские инженерные сети». 18 января жители республики собрались под окнами Белого дома, чтобы выразить недовольства по поводу ситуации. Через некоторое время озлобленные горожане начали штурмовать здание. Уфимцы требовали выйти главу Башкирии Радия Хабирова и объяснить происходящее. Вместо него к народу вышел министр ЖКХ Борис Беляев и замглавы администрации Хабирова Урал Кильсенбаев, которые пытались утихомирить толпу и предложили провести мирное обсуждение проблемы.

Вскоре прокуратура Башкирии организовала проверку правильности начислений за отопление собственникам помещений, а также исправности общедомовых приборов учета тепловой энергии и элеваторных узлов системы отопления.

По словам министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, администрациям совместно с ЖКО поручено устранить выявленные недостатки, провести анализ начислений за январь 2021 года и принять меры по недопущению роста платежей сверх расчетной величины исходя из погодных условий. Также поручено провести перерасчет за декабрь 2020 года.

Как добавил мэр Уфы Сергей Греков, заявления на возврат средств от МУП УИС будут приниматься с 26 января, изменения в суммах будут отражены в февральских квитанциях.

— У людей и обида, потому что несправедливо, да и по карману ударило серьезно, — добавил Радий Хабиров.

25 января 2021 года компания МУП «УИС» на своем официальном сайте заявила о намерении провести перерасчет платежей за отопление тем абонентам, у кого рост платы за декабрь по сравнению с ноябрем 2020 года составил более 42%.