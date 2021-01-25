Перерасчет платы за отопление в Уфе: инструкция МУП «УИС»

25 января 2021 года на еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ мэр Уфы Сергей Греков, заявления на возврат средств от МУП УИС будут приниматься с 26 января, изменения в суммах будут отражены в февральских квитанциях.
— У людей и обида, потому что несправедливо, да и по карману ударило серьезно, — добавил Радий Хабиров.
Mkset рассказывает, как это сделать.
Недовольство уфимцев вышло в публичную плоскость в начале января 2021 года, когда жильцы многоквартирных домов получили декабрьские счета за отопление. По словам уфимцев, плата за отопление в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась от 50% до 70%, однако позже официально власти заявили о превышении платы за отопление на 42%. Отметим, что требования горожан касались в основном компании «БашРТС», однако однажды глава Башкирии отметил, что то же самое может коснуться и предприятие «Уфимские инженерные сети». 18 января жители республики собрались под окнами Белого дома, чтобы выразить недовольства по поводу ситуации. Через некоторое время озлобленные горожане начали штурмовать здание. Уфимцы требовали выйти главу Башкирии Радия Хабирова и объяснить происходящее. Вместо него к народу вышел министр ЖКХ Борис Беляев и замглавы администрации Хабирова Урал Кильсенбаев, которые пытались утихомирить толпу и предложили провести мирное обсуждение проблемы.
Вскоре прокуратура Башкирии организовала проверку правильности начислений за отопление собственникам помещений, а также исправности общедомовых приборов учета тепловой энергии и элеваторных узлов системы отопления.
По словам министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, администрациям совместно с ЖКО поручено устранить выявленные недостатки, провести анализ начислений за январь 2021 года и принять меры по недопущению роста платежей сверх расчетной величины исходя из погодных условий. Также поручено провести перерасчет за декабрь 2020 года.
Как добавил мэр Уфы Сергей Греков, заявления на возврат средств от МУП УИС будут приниматься с 26 января, изменения в суммах будут отражены в февральских квитанциях.
— У людей и обида, потому что несправедливо, да и по карману ударило серьезно, — добавил Радий Хабиров.
25 января 2021 года компания МУП «УИС» на своем официальном сайте заявила о намерении провести перерасчет платежей за отопление тем абонентам, у кого рост платы за декабрь по сравнению с ноябрем 2020 года составил более 42%.
Для этого нужно сравнить графы «отопление» в двух квитанциях - за ноябрь 2020-го и декабрь 2020 года. Если сумма начисления за декабрь составила более 42% по сравнению с ноябрем, то необходимо обратить внимание на наличие задолженности. Если никаких долгов по выставленным счетам за отопление нет, то перерасчет будет сделан.
Для перерасчета за отопление необходимо заполнить заявление, образец которого можно скачать на сайте МУП «УИС» (внизу страницы).
После этого необходимо распечатать заявление или написать по образцу от руки и отправить отсканированный либо сфотографированный вариант заявления по электронной почте: kc@mup-uis.ru либо по номеру в WhatsApp: +7-917-360-05-10.
В МУП «УИС» сообщают, что можно привезти документы и лично: если вы получаете квитанции от МУП УИС, то их следует доставить в службу сбыта предприятия по адресу: г. Уфа, улица 50-летия Октября, 15. В случае, если платежные квитанции приходят от МУП ЕРКЦ, то в свое отделение ЕРКЦ, список которых размещен на сайте.
Список домов, жители которых могут обратиться за перерасчетом, размещен по ссылке: http://mup-uis.ru/consumers/perechen-mkd/.
Однако если жители не нашли свой дом в списке, но рост их начисления составил более 42%, они также имеют право подать заявление на перерасчет: каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.
По данным МУП «УИС», сумма перерасчета будет отражена в квитанциях за февраль или март 2021 года по мере рассмотрения заявления. Срок приема обращений - до 15 марта 2021 года включительно.
Не совсем. На предприятии обращают особое внимание на то, что перерасчет, который собираются произвести, неокончательный.
- На данный момент все дома, в которых рост начислений за декабрь составил более 42% к ноябрю, проверяет комиссия Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. В случае, если при проверке будет выявлено, что рост платежей обоснован, то сумма перерасчета будет возвращена в начисления жителям, - говорится в сообщении МУП «УИС».
МУП «УИС» отмечает, что предприятие хочет начислять за отопление жителям столько, сколько им нужно для комфортного проживания. Однако отмечается, что для этого необходим контроль и понимание потребления.
С этой целью МУП «УИС» внедрило систему дистанционного контроля показаний приборов учета. С февраля 2021 года на официальном сайте МУП УИС будут размещаться распечатки с приборов учета тепловой энергии, которые приняты к расчетам. Если у вас будут замечания по этим распечаткам, МУП «УИС» просит оперативно сообщать об этом в свою управляющую компанию.
Кроме этого, старшие по домам могут обратиться в МБУ УЖХ, получить логин и пароль от личного кабинета и каждый день онлайн контролировать потребление тепла свои домом. Это стало возможным после установки МУП «УИС» на теплосчетчиках устройств дистанционной передачи данных.
- Для того, чтобы данная ситуация не повторялась, требуйте от своей управляющей компании проведения энергосберегающих мероприятий в доме. Следите, чтобы в доме всегда были утеплены и закрыты окна и двери, своевременно проводилась регулировка внутридомового оборудования, - говорится в сообщении предприятия.