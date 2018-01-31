Агентство Moody повысило кредитный рейтинг «Роснефти» и «Башнефти»

Вчера Агентство Moody’s вслед за повышением рейтинга России повысило рейтинги крупнейших отечественных компаний. До инвестиционного уровня – “Baa3” со стабильным прогнозом был повышен кредитный рейтинг «Роснефти» и входящей в ее состав «Башнефти».

Как сообщили в пресс-службе «Башнефти», на сегодня компания имеет два кредитных рейтинга инвестиционного уровня (Moody’s – “Baa3” и Fitch – “BBB-”) от “большой тройки” международных рейтинговых агентств. По мнению Moody’s, кредитный рейтинг «Роснефти» выше суверенного кредитного рейтинга страны, что говорит о высоком кредитном качестве компании. Аналитики неоднократно отмечали сильные позиции «Роснефти» и рост масштабов её бизнеса (в том числе за границей). Большим плюсом также является сохранение адекватного объема ликвидных активов на балансе и доступа к источникам финансирования внутри страны. Напомним, Moody’s понизило рейтинг «Роснефти» в феврале 2015 года на фоне понижения суверенного кредитного рейтинга страны.

- Текущее повышение кредитного рейтинга свидетельствует о том, что высокая волатильность на нефтяном рынке и санкционные ограничения не влияют на высокое кредитное качество компании («Роснефти» - прим.ред.), - подчеркивается в отчете агентства Moody’s. Напомним, ранее рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило «Башнефти» рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании на высшем уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Рейтинг «Башнефти» учитывает сильный фактор поддержки со стороны контролирующего акционера – «Роснефти», которой RAEX (Эксперт РА) присвоила аналогичный рейтинг. Как отмечается в отчете RAEX, «Башнефть» - стратегически важный актив в нефтеперерабатывающем сегменте «Роснефти» c высоким индексом сложности технологических процессов на едином НПЗ Компании.