«Башнефть» запустила самые крупные в Евразии биоочистные сооружения

На строительство было потрачено свыше 11 млрд рублей.

Вчера, 24 января, «Башнефть» (входит в группу компаний «Роснефть») начала промышленную эксплуатацию биологических очистных сооружений (БОС). Необходимость строительства комплекса в Уфе появилась после того, как в российское законодательство были внесены поправки, ужесточающие требования в области охраны природы.

Комментируя запуск объекта, в компании отметили, что это «один из восьми ключевых инвестиционных проектов природоохранной направленности, реализуемых «Роснефтью» в рамках сотрудничества с органами государственной власти в области экологии».

Новые очистные сооружения производительностью 84 тысячи кубометров в сутки стали самым большим подобным объектом в Евразии, их ввод обошёлся компании более чем в 11 млрд рублей. Ресурс позволяют обеспечить очистку всех промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только предприятий «Башнефти», но и десятков других резидентов Северного промышленного узла Уфы. В ближайшем будущем возможен переход нефтеперерабатывающего комплекса на полностью замкнутый цикл, то есть вся поступившая вода будет использоваться многократно, без каких-либо сбросов в водоёмы.

Как сообщили в пресс-службе «Башнефти», комплекс, включающий в себя 81 объект, использует современные технологии очистки американской компании General Electric и состоит из трёх ступеней: механической, биологической и обессоливания воды. Технология очистки на выходе позволяет добиться качества воды, пригодной для использования в рыбоводческих хозяйствах.

Перед началом эксплуатации БОС в течении нескольких месяцев проработали в тестовом режиме, результаты испытаний показали, что по некоторым показателям загрязнение снизилось в 25 раз, а по столь важному показателю как «содержание вредной органики в стоках» - в 2,1 раза.