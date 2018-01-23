Башкирия получила 6,6 миллиарда дивидендов "Роснефти" за 2017 год
Сегодня, 11:56ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: acexpert.ru
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Башкирия впервые после перехода «Башнефти» под контроль «Роснефти» получила 6,6 млрд рублей дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год. В этом году республика рассчитывает получить столько же.
О получении Башкирией дивидендов сообщил "Эксперт-Урал".
Напомним, глава Башкирии Рустэм Хамитов анонсировал получение дивидендов в конце декабря прошлого года, не уточнив на что планируется направить средства. Он также выразил надежду на то, что в 2018 году доходы компании не уменьшатся.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год не выплачивались.
«Роснефть» приобрела 50,1% акций «Башнефти» в 2016-м и впоследствии стала контролировать 57,7% уставного капитала НК. Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция «Башнефти».
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