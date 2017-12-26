Арбитраж Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и "Системы"
Сегодня, 17:11ЭкономикаНаталья Кузнецова
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Арбитраж Башкирии утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее "дочки" АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей.
Как передает РИА Новости, стороны на заседании во вторник попросили судью Ирину Нурисламову в полном объеме утвердить мировое соглашение. Они представили ей помимо прочего решения советов директоров "Башнефти" и АФК "Система", которыми была одобрена данная сделка.
- Утвердить мировое соглашение, — огласила судья.
Напомним, "Система" проиграла процесс по иску "Роснефти" об убыточной реорганизации "Башнефти". Новому собственнику башкирской компании АФК должна будет выплатить 136,3 млрд руб. В начале декабря "Роснефть" подала еще один иск в башкирский арбитраж на 131,6 млрд руб. "Система" в ответ на это подала иск на 330 млрд руб.
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