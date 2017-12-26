Арбитраж Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и "Системы"

Арбитраж Башкирии утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее "дочки" АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей.

Как передает РИА Новости, стороны на заседании во вторник попросили судью Ирину Нурисламову в полном объеме утвердить мировое соглашение. Они представили ей помимо прочего решения советов директоров "Башнефти" и АФК "Система", которыми была одобрена данная сделка.

- Утвердить мировое соглашение, — огласила судья.