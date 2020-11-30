ТОП-3 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в ноябре

ТОП-3 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в ноябре

Вчера, 22:47ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в ноябре.
  1. По-прежнему активное внимание общественности приковано к иску Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу Росимущества 100% акций Башкирской содовой компании. В Арбитражном суде Башкирии прошло предварительное заседание по данному делу.
  2. Жители трех населенных пунктов, расположенных вблизи с городом Стерлитамак, остались без единственного детского сада. Без урегулирования данного спора Госстройнадзор республики не выдает разрешение на возобновление деятельности корпуса. В связи с этим, администрация района обратилась с иском в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
  3. В Арбитражном суде РБ готовится к рассмотрению иск о банкротстве муниципальной ЖКХ-компании Уфимского района. В соцсетях многие комментаторы расценивают это событие как попытку жилищников избавиться от долгового бремени. Иск был подан налоговиками.
Related news:
арбитражный суд
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы