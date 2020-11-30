ТОП-3 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в ноябре

Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в ноябре.
По-прежнему активное внимание общественности приковано к искуГенпрокуратуры РФ об истребовании в пользу Росимущества 100% акций Башкирской содовой компании. В Арбитражном суде Башкирии прошло предварительное заседание по данному делу.
Жители трех населенных пунктов, расположенных вблизи с городом Стерлитамак, остались без единственного детского сада. Без урегулирования данного спора Госстройнадзор республики не выдает разрешение на возобновление деятельности корпуса. В связи с этим, администрация района обратилась с иском в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
В Арбитражном суде РБ готовится к рассмотрению иск о банкротстве муниципальной ЖКХ-компании Уфимского района. В соцсетях многие комментаторы расценивают это событие как попытку жилищников избавиться от долгового бремени. Иск был подан налоговиками.
Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор Алмаев Т.Р.
Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.
Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.