ТОП-3 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в ноябре

Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в ноябре.

По-прежнему активное внимание общественности приковано к иску Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу Росимущества 100% акций Башкирской содовой компании. В Арбитражном суде Башкирии прошло предварительное заседание по данному делу. Жители трех населенных пунктов, расположенных вблизи с городом Стерлитамак, остались без единственного детского сада. Без урегулирования данного спора Госстройнадзор республики не выдает разрешение на возобновление деятельности корпуса. В связи с этим, администрация района обратилась с иском в Арбитражный суд Республики Башкортостан. В Арбитражном суде РБ готовится к рассмотрению иск о банкротстве муниципальной ЖКХ-компании Уфимского района. В соцсетях многие комментаторы расценивают это событие как попытку жилищников избавиться от долгового бремени. Иск был подан налоговиками.

