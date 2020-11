Арбитражный суд Башкирии перенёс рассмотрение дела БСК

Арбитражный суд Башкирии отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к «Башкирской содовой компании» до 4 декабря.

Как сообщает «Бизнес FM», заседание попросили отложить представители БСК и «Торговый дом «Башкирская химия». Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить сделки БСК по приватизации в 2007 и 2013 годах. Минземимущества оценило ущерб в 34 миллиарда рублей. 14 октября, в Арбитражном суде Башкирии прошло предварительное заседание. Генеральная прокуратура России требует признать недействительной приватизацию предприятия, а также просит истребовать в пользу Росимущества 100% акций компании.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter