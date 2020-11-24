Арбитражный суд Башкирии перенёс рассмотрение дела БСК

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить сделки БСК по приватизации в 2007 и 2013 годах. Минземимущества оценило ущерб в 34 миллиарда рублей. 14 октября, в Арбитражном суде Башкирии прошло предварительное заседание. Генеральная прокуратура России требует признать недействительной приватизацию предприятия, а также просит истребовать в пользу Росимущества 100% акций компании.