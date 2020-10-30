ТОП-5 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в октябре

ТОП-5 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в октябре

Вчера, 20:15ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в октябре.
  1. По-прежнему активное внимание общественности приковано к иску Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу Росимущества 100% акций Башкирской содовой компании. В Арбитражном суде Башкирии прошло предварительное заседание по данному делу.
  2. ФНС Башкирии подала иск о банкротстве муниципальной ЖКХ-компании Уфимского района. соцсетях многие комментаторы расценивают это событие как попытку жилищников избавиться от долгового бремени.
  3. Туроператор «Роза ветров Башкортостана» подал иск в Арбитражный суд РБ о признании компании банкротом. Судьба одного из старейших туроператоров республики взволновала многих жителей Башкирии.
  4. Арбитражный суд Башкирии ввёл процедуру наблюдения в ООО «Агрохолдинг „Башмилк“». Инициатором признания агрохолдинга банкротом стал ПАО «Сбербанк России», который выдвинул требования в 168 миллионов рублей.
  5. Суд наложил арест на имущество владельца ГК «Рассвет» Рашита Багаутдинова. Ранее Арбитражный суд Башкирии рассматривал вопрос о банкротстве компании «Крона», входящей в ГК «Рассвет». Фирма выступала застройщиком ЖК «Серебряный ручей», обманутые дольщики которого 4 сентября организовали автопробег, чтобы привлечь внимание властей к их проблеме.

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