ТОП-5 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в октябре

Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в октябре.
По-прежнему активное внимание общественности приковано к искуГенпрокуратуры РФ об истребовании в пользу Росимущества 100% акций Башкирской содовой компании. В Арбитражном суде Башкирии прошло предварительное заседание по данному делу.
ФНС Башкирии подала иск о банкротстве муниципальной ЖКХ-компании Уфимского района. соцсетях многие комментаторы расценивают это событие как попытку жилищников избавиться от долгового бремени.
Туроператор «Роза ветров Башкортостана» подал иск в Арбитражный суд РБ о признании компании банкротом. Судьба одного из старейших туроператоров республики взволновала многих жителей Башкирии.
Арбитражный суд Башкирии ввёл процедуру наблюдения в ООО «Агрохолдинг „Башмилк“». Инициатором признания агрохолдинга банкротом стал ПАО «Сбербанк России», который выдвинул требования в 168 миллионов рублей.
Суд наложил арест на имущество владельца ГК «Рассвет» Рашита Багаутдинова. Ранее Арбитражный суд Башкирии рассматривал вопрос о банкротстве компании «Крона», входящей в ГК «Рассвет». Фирма выступала застройщиком ЖК «Серебряный ручей», обманутые дольщики которого 4 сентября организовали автопробег, чтобы привлечь внимание властей к их проблеме.
Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор Алмаев Т.Р.
Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.
Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.